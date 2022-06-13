Місяці на кожне місто, – Ступак припустив, чи вистачить Росії сил наступати на Донеччині

Українські військові надійно тримають оборону на Донбасі. Це серйозно виснажує російських загарбників: їм потрібні будуть місяці, щоб хоча б спробувати захопити великі міста регіону.

Про це розповів колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі 24 каналу. Він оцінив, які перспективи в російського наступу на Донбас. Якщо коротко – в окупантів проблеми через героїчну оборону ЗСУ.

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Українські військові використовують цікаву тактику

Зараз росіяни зосередили усі зусилля, щоб повністю захопити територію Луганської області. А згодом хочуть перекинути все на Донеччину. Плани грізні, але підрозділи ЗСУ героїчно обороняють усю територію Донбасу. І в окупантів почалися проблеми.

Минуло три місяці з початку повномасштабного вторгнення, а так звана "друга армія світу" досі не може повністю захопити Сєвєродонецьк. З такими темпами вони буквально витрачатимуть місяці на кожне велике місто Луганської та Донецької областей.

Як стверджує Іван Ступак, українські військові обрали ефективну тактику – максимально виснажити окупантів на Луганському напрямку. Вони постійно наступають повз трупи власних солдатів. А це, звісно, серйозно деморалізує. Та й регулярні невдалі атаки теж знижують бойовий дух.

Чи вистачить у них у такому випадку сил на Донеччину – цікаве питання. Адже і Слов'янськ, і Краматорськ та інші населені пункти регіону серйозно укріпили за 8 років війни з Росією.

Вони зараз наступають на Сєвєродонецьк. Але там ще є Краматорськ, Слов'янськ та багато інших міст. За 8-9 років ці міста дуже сильно укріпили. Це – серйозні захисні споруди, – наголосив Іван Ступак.

На Донбасі на окупантів очікують й інші "сюрпризи"

Нещодавно представники британської розвідки зауважили, що для досягнення успіху на Донбасі окупантам необхідно буде форсувати річки, зокрема Сіверський Донець. Це може вплинути на подальший перебіг війни.

За словами Івана Ступака, головна небезпека під час форсування річок – можна потрапити під обстріл з артилерії. А Збройні Сили України вже мають досвід знищення росіян на таких переправах.

Окупанти неодноразово "горіли" на таких операціях – і в Зимовій війні 1939 – 1940 років, і в Україні. До прикладу, лише в Білогорівці під час переправи ЗСУ відправили в могилу щонайменше 400 загарбників.

До теми – чи зможуть російські окупанти форсувати річки: дивіться відео