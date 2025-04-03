США постачають в Україну втричі більше, – в Офісі Президента відреагували на введення 10% мита

Дональд Трамп запровадив мита для всіх торговельних партнерів США, включаючи Україну. Новий тариф становитиме 10%, але він не матиме суттєвого впливу на економіку нашої країни.

Однак, як пояснив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу, деякі українські бізнесмени все ж можуть зазнати збитків. Варто зазначити, що Росія не потрапила до цього списку.

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Що Україна постачає до США

За словами Михайла Подоляка, США прагнуть переформатувати глобальний економічний простір і вирівняти свій торгівельний баланс через значний державний борг. Це не є чимось несподіваним, адже стратегія Трампа полягає в поверненні глобального домінування Вашингтону.

Україна постачає США майже всю свою металургійну продукцію, зокрема труби, трубопрокат, чавун, на суму близько 870 мільйонів доларів. Водночас Сполучені Штати експортують до України товарів на 3 мільярди доларів.

Отже, США постачають нам у три рази більше, ніж ми туди експортуємо, тому наслідки введення мита будуть незначними. Проте для окремих українських виробників це може стати проблемою,

– наголосив радник голови Офісу Президента.

Цікаво, що олігарх Віктор Пінчук завжди поставав перед труднощами у постачанні трубопрокату до США, оскільки мита на його продукцію досягали 21% і навіть 34%.

Попри це, Україна пропонуватиме свої варіанти, адже ми імпортуємо зі США значно більше товарів, ніж експортуємо туди. Це дає нам сильні переговорні позиції.

Для України, як європейської країни, 10% тарифне мито – взагалі не проблема,

– пояснив Михайло Подоляк.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Росія практично не постачає США товарів, тому введення мит для неї є непотрібним. У списку є інші країни, які не експортують в Америку, але на них накладені мита в розмірі 50%. За словами Подоляка, варто очікувати додаткових уточнень щодо цього.