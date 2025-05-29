Апеляційний суд тимчасово відновив більшість масштабних тарифів Трампа

Апеляційний суд тимчасово відновив масштабні тарифи Трампа у четвер, 29 травня. Сталося це через день після того, як торговий суд постановив, що американський президент перевищив повноваження введенням своїх мит та наказав негайно їх заблокувати.

Апеляційний суд заявив, що призупиняє розгляд рішення суду нижчої інстанції для розгляду апеляції уряду, і зобов'язав позивачів у справах відповісти до 5 червня, а адміністрації – до 9 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Як відреагувала адміністрація Трампа на призупинення тарифів

Суд міжнародної торгівлі США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, і призупинив їхню дію 28 травня.

Це судове рішення також зупинило або відтермінувало б застосовування тарифів проти Китаю, Мексики та Канади. Зокрема, ці 3 країни звинувачували у тому, що вони сприяли потоку фентанілу до США.

Адміністрація Трампа після цього заявила, що рішення торгового суду не перешкоджало жодним переговорам з провідними торговельними партнерами, а також, що очікує або перемоги в апеляції, або використання інших президентських повноважень, щоб забезпечити набуття чинності тарифів.

Якщо припустити, що апеляція не буде успішною протягом наступних кількох днів, головною перемогою буде час на підготовку, а також обмеження на широту тарифів, яке наразі не може перевищувати 15%,

– сказав американський економіст.

Зазначається, що рішення торгового суду знизило б загальну ефективну тарифну ставку США приблизно до 6%, але екстрене призупинення апеляційним судом означає, що вона залишиться на рівні близько 15%.

Для порівняння, ефективна тарифна ставка становила від 2% до 3%, перш ніж Трамп повернувся на посаду в січні 2025 року.