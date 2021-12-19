"Мітболи по-київськи": Тищенко надумав перейменувати відому українську страву
Джерело:24 канал
Нардеп Микола Тищенко, який також є власником ресторанів, здивував своєю версією назви легендарної страви. Тищенко запропонував казати не "котлета по-київськи", а "мітбол по-київськи".
Про це нардеп заявив, коли спілкувався з журналістами одного з уркаїнських телеканалів. Тищенко відвідав новорічний майданчик біля Офісу Президента.
До теми Зараз немає часу на читання, – Тищенко про список книг від Стефанчука
Тищенко хоче приготувати "мітболи по-київськи"
Представник "Слуги народу" порадив українцям приготувати з любов'ю якусь дуже смачну страву. Ба більше, Тищенко поділився, що і сам не проти постояти біля плити.
У мене є багато смачних страв. Якщо казати про мітболи, то найсмачніша страва будь-якого столу – це "мітболи по-київськи",
– розповів Тищенко.
Тищенко порадив стежити за трендами
На зауваження журналіста, що це ж котлета по-київськи, Тищенко заперечив. Політик наголосив, що українською мовою правильно говорити "мітбол", адже, мовляв, так українці слідують трендам.
Тому що ми – молодь, а молодь завжди на передовій, українська молодь – вона найщиріша, найміцніша. Вона завжди диктує нові тренди,
– пояснив нардеп.
Дивіться відео, на якому – Тищенко з новим трактуванням котлети по-київськи:
Останні скандальні заяви Тищенка: коротко
- Микола Тищенко запропонував однопартійцям відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані Harvest під Києвом.
- Заклад – дуже дорогий, пляшка шампанського коштує від 2600 гривень.
- Про таку ідею політик переписувався з однопартійцями у месенджері.
- Ідею Тищенка розкритикував перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Він наголосив, що "достатньо повеселились вже у Трускавці".