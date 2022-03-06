Мітинг в Алмати на підтримку України: співають "Океан Ельзи"
6 березня 2022 , 15:40Читать новость на русском
Джерело:ZN.UA
Люди по всьому світу виходять на вулиці своїх міст, щоб підтримати Україну у війні проти Росії. Один з мітингів відбувся у великому місті Казахстану – Алмати.
Путіна запитують, чому він зголив вуса
Люди в Алмати вимагають зупинити війну Росії проти України. Також у деяких мітингувальників плакати "без цензури".
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На одному з плакатів Путіна запитують, чому він зголив вуса. Використане фото обкладинки американського журналу Time, який натякає на схожість Путіна та Адольфа Гітлера.
На мітингу заспівали пісню українського гурту "Океан Ельзи" – "Обійми".
Дивіться відео та фото з мітингу в Алмати
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