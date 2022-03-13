Мітинг у Херсоні: з’явилися відео, як місцеві проганяють росіян

У Херсоні зараз перебуває армія окупантів, проте люди все одно виходять на проукраїнські мітинги. Один з таких пройшов 13 березня. Херсонці закликали окупантів забиратись з їхньої землі.

Відповідні відео оприлюднив місцевий мешканець у соцмережах. На ньому видно, як херсонці проганяють росіян.

До теми Окупанти скинули на Маріуполь вже майже 100 авіабомб: загинуло понад 2 тисячі людей

Люди йшли великою колоною по вулиці та скандували "Русский солдат, фашистський окупант". Російські військові у відповідь стріляли з автомата в повітря, щоб злякати мешканців Херсона.



На кадрах помітно, що у Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупантів. Мирна акція проходила під лозунгом "Херсон – це Україна". Час від часу на мітингу окупанти відкривали вогонь.



У місті люди мітингують вже кілька годин, попри те, що довкола стоять десятки озброєних російських солдатів і багато російської техніки.



Загалом на акцію протесту проти проголошення окупантами псевдореспубліки "ХНР" вийшли близько 10 тисяч херсонців.

До слова, російські загарбники ніяк не можуть захопити Миколаїв. На всіх напрямках вони отримують відсіч ЗСУ та відступають або здаються. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що російські орки насправді дуже тупі. Відео – дивіться тут.