У мережі писали про мітинг на підтримку Палестини у центрі Києва: чи правда це

Напередодні ЗМІ поширили інформацію про мітинг на підтримку Палестини у самому центрі української столиці. Однак, як з'ясувалося, такі дані є звичайним російським фейком.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Як стверджувала російська пропаганда, приводом для мітингу буцімто стало вбивство очільника ХАМАС у Тегерані.

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Мітинг на підтримку Палестини – російський фейк

Російські пропагандистські ресурси поширили інформацію, що нібито на Софійській площі в центрі Києва відбувся мітинг на підтримку Палестини. Вони навіть поширили нібито відповідне відео та кадри.

Приводом для мітингу, за інформацією пропагандистів, начебто стало вбивство в Ірані очільника політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії. Водночас деякі російські медіа наголошували, що в Україні заборонені будь-які масові акції під час дії воєнного стану.

Центр верифікував цю інформацію та з’ясував, що вона не відповідає дійсності. Відеозапис, який мав підтвердити новину, зроблений ще 2021 року на пропалестинській акції, серед кураторів якої були та проросійські організації,

– йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що метою подібних фейків є дискредитація України та провокування в нашій державі міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. "Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", – додали там.

Нагадаємо, що ХАМАС звинуватив у вбивстві Ганії Ізраїль. Вбитий керував політичними операціями організації з еміграції в Катарі. Він загинув нібито в результаті ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані, де він перебував після інавгурації Пезешкіана.