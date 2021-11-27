Мітинг-реквієм за невинно змореними: в Україні вклонилися жертвам голодоморів

Україна згадує мільйони заморених голодом людей в часи радянського режиму. На території нашої держави вклонилися жертвам акту геноциду.

У містах вшанували пам'ять жертв голодомору 1932 – 1933 років, а також – масових голодів на початку 1920-х та наприкінці 1940-х років.

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Відправили поминальні богослужіння і поклали символічні горщики із зерном та свічками до пам'ятних знаків.

У Харкові запалювали свічки пам'яті

Місцем пам'яті про 3 пережиті українцями голодомори в Харкові є меморіальний комплекс у Черкаській лозовій.

Упродовж дня до монумента несли квіти та колосся пшениці, хліб і солодощі. Там запалювали свічки пам'яті.

В сім'ї мого дідуся зіткнулися з голодомором. Там було 9 дітей і їх виселяли. Мого маленького дідуся (йому тоді був рік) більшовицькі окупанти просто викинули на сніг через вікно,

– поділився харків'янин Юрій Покусай.

Територія сучасної Харківської області – одна з найбільш постраждалих від організованого радянською владою голоду.

Історії родин з усіх куточків регіону бережуть у Музеї голодоморів. Там – сотні експонатів, які передали туди сім'ї.

Катерина Сергіївна 1933 року народження. Тобто вона народилася в найстрашніші роки, коли на Харківщині лютував голод. Її родина передала до музею цікаві предмети. Наприклад, можемо побачити рубель, який використовували в родині для того, щоб подрібнювати жолуді і робити такий замінник борошна. Завдяки цьому родина і вижила. Богдан Івченко Працівник Історичного музею

На Донеччині провели мітинг-реквієм

Пам'ять жертв тих страшних часів вшанували і на Донеччині. За підрахунками Центру досліджень геноциду українського народу, від голоду 1932 – 1933 років в регіоні помирав майже кожен третій.

Мітинг-реквієм провели у Рубцях – селі, де жертвами голоду стала чи ненайбільша кількість людей на Донеччині.

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Свічки виклали у Львові

У Львові люди зібрались біля пам'ятника Шевченку. Тут виклали свічками роки трьох хвиль голодомору. Серед присутніх були й львів'яни, чиї родичі допомагали постраждалим в нелегкі часи.

Мої бабця й дідо з Тернопільщини, вони не переживали такого Голодомору, нищення в 1923 – 1932 роках, але в 1947 – 1948 роках трохи відчули це й підтримували тих людей, які приходили рятуватися від того голоду,

– розповіла львів'янка Ольга.

У Кропивницькому теж провели панахиду за невинно змореними. Там зібралися кілька сотень людей. За свідченнями істориків, 1932 – 1933 років без їжі на Кіровоградщині загинули 24 тисяч людей.

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Учасники реквієму певні, голодомори в Україні – це геноцид української нації. У такий цинічний спосіб радянська влада жадала поквитатися з українцями за прагнення до свободи.