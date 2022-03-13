На мітингах у Пітері і Москві масові й жорсткі затримання: моторошні відео

У містах Росії люди вийшли на масові мітинги. Силовики жорстоко б'ють і затримують протестувальників.

Загалом антивоєнні мітинги 13 березня проходять у 28 містах Росії. Силові структури затримали вже 381 людину.

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За інформацією російських опозиційних ЗМІ, силовики масово затримують мітингувальників. Станом на 14:40 13 березня відомо про:

156 затриманих у Москві;

65 – у Санкт-Петербурзі;

36 – в Єкатеринбурзі.

У інших містах Росії, де відбуваються протести, загалом відомо про 124 затриманих.

Моторошні відео затримання мітингувальників

Журналісти та очевидці повідомляють, що силовики б'ють мітингувальників майже до півсмерті, перш ніж затримати.

У мережі з'явились моторошні відео з російських міст. На них силовики б'ють мирних людей. Зокрема на одному із відео видно, що чоловік без форми підійшов до жінки із тюльпаном у руках, нібито показав "посвідчення" і почав її затримувати.

На іншому відео видно, як відразу 6 силовиків жорстоко затримують мітингувальника.

Силовики "затримали" велосипед

Також очевидці опублікували курйозне відео, на якому видно, як двоє російських силовиків "арештовують" велосипед. Люди у формі несли двоколісний транспорт по площі у Москві, де відбувається антивоєнний мітинг.