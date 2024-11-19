У центрі Тбілісі силовики розігнали прихильників опозиції та знесли наметове містечко: відео

У грузинській столиці Тбілісі у неділю, 17 листопада, опозиція звела наметове містечко, барикади навколо нього, розвели вогнища. Поряд із Державним університетом на проспекті Чавчавадзе залишалося десятки людей, але у ніч на 19 листопада їх розігнали.

На місці протесту було багато прапорів Грузії, України та Євросоюзу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ехо Кавказу".

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У Тбілісі розігнали протест опозиції

17 листопада опозиція заявила, що акція набуде нових форматів, і це може стати несподіванкою для влади. Ще увечері неділі було перекрито рух біля головного корпусу Тбіліського держуніверситету та оголошено 24-годинну "попереджувальну" акцію.

Усі шляхи до місця протесту грузини заблокували автомобілями, автобусами та будівельними мішками.

У наметовому містечку організували склад із ковдрами, килимками, а також "кафе", де роздавали чай, каву, фрукти та їжу. Підвезли туди також каністри та дрова для обігріву.

Однак у ніч на 19 листопада до наметового містечка прибула велика кількість поліцейських та спецпризначенців з водометами, кийками та щитами.

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Вони виривали з рук мітингарів прапори, відтісняли їх з двох боків, а наметове містечко знесли за декілька хвилин.

Силовики розігнали мітинг у Грузії: дивіться відео

Загалом проти 200-300 протестувальників вийшло близько тисячі співробітників поліції та спецзагонів.

Потім на місце прибули комунальники, які евакуювали автівки, якими було заблоковано дороги.

У Тбілісі зачистили наметове містечко опозиції: дивіться відео

Навіть після розгону протестувальників на місце продовжували прибувати силовики. При цьому опозиція заявила, що їхні акції продовжаться в іншому або ж на тому самому місці.