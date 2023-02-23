У більш ніж 250 містах в різних куточках світу 24 лютого відбудуться мітинги в підтримку України

23 лютого 2023, 16:46
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Джерело:

Всесвітній Конґрес Українців

Понад 250 міст по всьому світу долучилися до глобальної кампанії з підтримки України. У роковини повномасштабного вторгнення у різних країнах світу пройдуть мирні акції, щоб продемонструвати солідарність з українцями.

До глобальної кампанії Українського всесвітнього конгресу вже долучилися понад 250 міст у різних країнах світу. І їхня кількість може вирости.

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Що запланували організатори

Повідомляється, що 24 лютого 2023 року у багатьох містах по всьому світу пройдуть масові мирні демонстрації, марші солідарності та молитовні заходи.

Де б ви не жили, ми закликаємо вас разом підтримати Україну та приєднатися до кампанії Всесвітнього конгресу українців "#365 днів сильних у 9-річній війні". Об'єднаємось з Україною 24 лютого!,
– мовиться у повідомленні.

Країни, у яких пройдуть мітинги

Акції пройдуть у понад 40 країнах. Зауважимо, що цей перелік ще буде доповнюватися. Якщо не знайшли свою країну, перегляньте оновлену інформацію на сторінці кампанії:

  • Канада,
  • Австралія,
  • США,
  • Велика Британія,
  • Норвегія,
  • Швеція,
  • Італія,
  • Грузія,
  • Німеччина,
  • Угорщина,
  • Франція,
  • Естонія,
  • Іспанія,
  • Польща,
  • Словаччина,
  • Хорватія,
  • Латвія,
  • Ірландія,
  • Мальта,
  • Кіпр,
  • Португалія,
  • Македонія,
  • Люксембург,
  • Словенія,
  • Йорданія,
  • Японія,
  • Сербія,
  • Фінляндія,
  • Азербайджан,
  • Вірменія,
  • Чорногорія,
  • Нідерланди,
  • ПАР,
  • Туреччина,
  • Бразилія,
  • Аргентина,
  • Бельгія,
  • Ліван,
  • Індія,
  • Чехія,
  • Литва,
  • Греція,
  • Киргизька республіка,
  • Молдова,
  • Нова Зеландія.
Зверніть увагу! Інформацію по кожній країні, зокрема міста та час проведення акції можна дізнатися за посиланням.

Також до акції ще мають час долучитися інші країни й міста. Всесвітній конгрес українців закликає людей, які також планують мітинг на 24 лютого в підтримку Україні, приєднатися до їхнього списку, подавши заявку. 

Автор: Анастасія Кушпіт