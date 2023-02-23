У більш ніж 250 містах в різних куточках світу 24 лютого відбудуться мітинги в підтримку України
Джерело:Всесвітній Конґрес Українців
Понад 250 міст по всьому світу долучилися до глобальної кампанії з підтримки України. У роковини повномасштабного вторгнення у різних країнах світу пройдуть мирні акції, щоб продемонструвати солідарність з українцями.
До глобальної кампанії Українського всесвітнього конгресу вже долучилися понад 250 міст у різних країнах світу. І їхня кількість може вирости.
Дивіться також Захоплення аеропорту в Кишиневі та новий фронт: чи може Україна захистити Молдову від Росії
Що запланували організатори
Повідомляється, що 24 лютого 2023 року у багатьох містах по всьому світу пройдуть масові мирні демонстрації, марші солідарності та молитовні заходи.
Де б ви не жили, ми закликаємо вас разом підтримати Україну та приєднатися до кампанії Всесвітнього конгресу українців "#365 днів сильних у 9-річній війні". Об'єднаємось з Україною 24 лютого!,
– мовиться у повідомленні.
Країни, у яких пройдуть мітинги
Акції пройдуть у понад 40 країнах. Зауважимо, що цей перелік ще буде доповнюватися. Якщо не знайшли свою країну, перегляньте оновлену інформацію на сторінці кампанії:
- Канада,
- Австралія,
- США,
- Велика Британія,
- Норвегія,
- Швеція,
- Італія,
- Грузія,
- Німеччина,
- Угорщина,
- Франція,
- Естонія,
- Іспанія,
- Польща,
- Словаччина,
- Хорватія,
- Латвія,
- Ірландія,
- Мальта,
- Кіпр,
- Португалія,
- Македонія,
- Люксембург,
- Словенія,
- Йорданія,
- Японія,
- Сербія,
- Фінляндія,
- Азербайджан,
- Вірменія,
- Чорногорія,
- Нідерланди,
- ПАР,
- Туреччина,
- Бразилія,
- Аргентина,
- Бельгія,
- Ліван,
- Індія,
- Чехія,
- Литва,
- Греція,
- Киргизька республіка,
- Молдова,
- Нова Зеландія.
Також до акції ще мають час долучитися інші країни й міста. Всесвітній конгрес українців закликає людей, які також планують мітинг на 24 лютого в підтримку Україні, приєднатися до їхнього списку, подавши заявку.