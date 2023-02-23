У більш ніж 250 містах в різних куточках світу 24 лютого відбудуться мітинги в підтримку України

Понад 250 міст по всьому світу долучилися до глобальної кампанії з підтримки України. У роковини повномасштабного вторгнення у різних країнах світу пройдуть мирні акції, щоб продемонструвати солідарність з українцями.

До глобальної кампанії Українського всесвітнього конгресу вже долучилися понад 250 міст у різних країнах світу. І їхня кількість може вирости.

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Що запланували організатори

Повідомляється, що 24 лютого 2023 року у багатьох містах по всьому світу пройдуть масові мирні демонстрації, марші солідарності та молитовні заходи.

Де б ви не жили, ми закликаємо вас разом підтримати Україну та приєднатися до кампанії Всесвітнього конгресу українців "#365 днів сильних у 9-річній війні". Об'єднаємось з Україною 24 лютого!,

– мовиться у повідомленні.

Країни, у яких пройдуть мітинги

Акції пройдуть у понад 40 країнах. Зауважимо, що цей перелік ще буде доповнюватися. Якщо не знайшли свою країну, перегляньте оновлену інформацію на сторінці кампанії:

Канада,

Австралія,

США,

Велика Британія,

Норвегія,

Швеція,

Італія,

Грузія,

Німеччина,

Угорщина,

Франція,

Естонія,

Іспанія,

Польща,

Словаччина,

Хорватія,

Латвія,

Ірландія,

Мальта,

Кіпр,

Португалія,

Македонія,

Люксембург,

Словенія,

Йорданія,

Японія,

Сербія,

Фінляндія,

Азербайджан,

Вірменія,

Чорногорія,

Нідерланди,

ПАР,

Туреччина,

Бразилія,

Аргентина,

Бельгія,

Ліван,

Індія,

Чехія,

Литва,

Греція,

Киргизька республіка,

Молдова,

Нова Зеландія.

Інформацію по кожній країні, зокрема міста та час проведення акції можна дізнатися за посиланням.

Також до акції ще мають час долучитися інші країни й міста. Всесвітній конгрес українців закликає людей, які також планують мітинг на 24 лютого в підтримку Україні, приєднатися до їхнього списку, подавши заявку.