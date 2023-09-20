Прощай, немита Росія: мітингувальники у Єревані невдоволені Кремлем та називають Путіна "х**лом"

У Вірменії наразі проходять масштабні мітинги, на яких громадяни масово висловлюють своє невдоволення владою Росії. Вони скандують, що Путін є воєнним злочинцем та навіть називають його "ху**ом"

Мітинг пов'язаний з реакцією вірменської влади на оголошення Азербайджаном "антитерористичної операції" в Нагірному Карабасі. Там заявили, що не братимуть участь у бойових діях.

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Виступи вірмен проти Путіна

Вірмени масово вийшли на вулиці на антиурядовий мітинг. Люди вимагають відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна після відмови втрутитися у ситуацію в Нагірному Карабасі. Той заявив, що країна не буде робити "жодних необдуманих дій"

Окремо протестувальники виражають невдоволення російською владою, яка не попередила Вірменію про плани Азербайджану. Вони не підбирають слів та зі всіх сил висловлюють свою позицію. Вірмени масово лають представників влади окупантів.

Зокрема, один з вірмен кричав у натовп, що Путін є "карликом та злочинцем", а також чоловік висловлював невдоволення вторгненням в Україну. Він заявляв, що той проводить воєнні злочини і взагалі є "підлим боягузом".

Також протестувальник засудив імперську політику Росії та її амбіції щодо "відтворення СРСР". Той невдоволений тим, що у Вірменії нібито стоїть маріонетковий уряд.

Прощай немитая Росія – страна рабов, страна господ,

– скандували в Єревані.

​Наприкінці вірмени в один голос кричали "Лавров с**а", а також "Путін х**ло". Натовп активно повторював ці фрази за одним з протестувальників.

Що сталося у Нагірному Карабасі