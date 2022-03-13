На мітингу у Херсоні окупанти відкрили вогонь: журналіст розповів подробиці

13 березня 2022 , 14:21
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм журналіста Костянтина Риженка

У тимчасово окупованому ордою Херсоні 13-го березня люди вийшли на мітинг проти ворога. Під час мітингу російські військові відкрили вогонь.

Військові вистрілили у хлопця

Журналіст Костянтин Риженко підтвердив, що російські військові відкривали вогонь. За його інформацією, коли військові стріляли, то потрапили одному хлопцю в ногу гумовою кулею.

До теми В окупованому Херсоні переслідують і затримують активістів: журналіст розповів, як живе місто

Він також повідомив, що станом на 14 годину мітинг у Херсоні закінчився. Риженко повідомив про проблеми з інтернетом.

На мітингу чутно, як люди скандують, що Херсон – це Україна!

 Дивіться відео з мітингу в Херсоні

Відео з мітингу в Херсоні опублікувало "Дзеркало тижня". Люди скандують, що "російський солдат – фашистський окупант".

На відео видно озброєних російських військових та ворожу техніку.

Відео з мітингу в Херсоні

Люди не побоялися вийти на мітинг, хоча російські військові із зарядженою зброєю. Люди вимагають, щоб окупанти забралися з України.

Відео озброєних росіян на мітингу в Херсоні

Відео з мітингу в Херсоні

Росія тимчасово окупувала Херсон: коротко

До теми – Зеленський прокоментував спробу створити псевдореспубліку у Херсоні: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема