На мітингу у Херсоні окупанти відкрили вогонь: журналіст розповів подробиці
У тимчасово окупованому ордою Херсоні 13-го березня люди вийшли на мітинг проти ворога. Під час мітингу російські військові відкрили вогонь.
Військові вистрілили у хлопця
Журналіст Костянтин Риженко підтвердив, що російські військові відкривали вогонь. За його інформацією, коли військові стріляли, то потрапили одному хлопцю в ногу гумовою кулею.
До теми В окупованому Херсоні переслідують і затримують активістів: журналіст розповів, як живе місто
Він також повідомив, що станом на 14 годину мітинг у Херсоні закінчився. Риженко повідомив про проблеми з інтернетом.
На мітингу чутно, як люди скандують, що Херсон – це Україна!
Дивіться відео з мітингу в Херсоні
Відео з мітингу в Херсоні опублікувало "Дзеркало тижня". Люди скандують, що "російський солдат – фашистський окупант".
На відео видно озброєних російських військових та ворожу техніку.
Відео з мітингу в Херсоні
Люди не побоялися вийти на мітинг, хоча російські військові із зарядженою зброєю. Люди вимагають, щоб окупанти забралися з України.
Відео озброєних росіян на мітингу в Херсоні
Відео з мітингу в Херсоні
Росія тимчасово окупувала Херсон: коротко
- Депутат Сергій Хлань повідомляв, що окупанти планують провести в Херсоні референдум про створення "ХНР".
- Через це депутати Херсонської обласної ради провели екстрене засідання, під час якого заявили, що "Херсонщина – це Україна і жодної псевдореспубліки на території області не буде".
- Російська пропаганда намагається поширити фейк, що українська влада "кинула" Херсон. Та це неправда!
До теми – Зеленський прокоментував спробу створити псевдореспубліку у Херсоні: дивіться відео