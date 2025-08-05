"Атеш" провів розвідку на Митищинському машинобудівному заводі в Московській області. Агенти зібрали дані про цехи, виробниче навантаження та співробітників, залучених до оборонних замовлень.

Про це у вівторок, 5 серпня, повідомили у військовому партизанському русі українців і кримських татар, передає 24 Канал. Підприємство – одне з провідних у галузі, що забезпечує російську армію гусеничною технікою.

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Що відомо про ММЗ?

Митищинський машинобудівний завод входить до структури АТ "Концерн "Калашников" і безпосередньо працює на потреби міноборони Росії.

Підприємство має розвинену виробничу базу – механоскладальні, термогальванічні цехи та ділянки з обробки матеріалів.

Як виглядає Митищинський завод: дивіться фото

Саме тут виробляють шасі для зенітних комплексів "Бук-М1-2", "Тор-М1", "Тунгуска-М1", які активно застосовують проти України.

Сьогодні ММЗ – це не просто завод, а найважливіший елемент військової логістики окупаційного режиму, який відіграє ключову роль у забезпеченні армії технікою для ведення війни,

– написали в "Атеш".

Агенти показали підприємство: дивіться відео

Де виготовляють російське ППО: дивіться відео

Інформацію про цехи, виробниче навантаження та співробітників, яку зібрали агенти, передано Силам оборони України.

Нагадаємо, "Атеш" також відстежує активність окупантів у Севастополі, зокрема в Південній Бухті та біля сухого доку – періодично об'єкт використовують для зберігання і ремонту військової техніки. Через попередні удари українських сил там посилили заходи безпеки.