Трамп використає Путіна: як митні війни США вплинуть на Росію

Президент США Дональд Трамп бурхливо повернувся в політику. Він погрожує митами навіть власним союзникам.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зауваживши, що дії Трампа є досить неоднозначними. Він робить певні речі, які подобаються Путіну.

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Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Длігач, певні дії Трампа буквально руйнують інституційний підхід та глобальні домовленості. Його наміри вивести США з Паризької кліматичної угоди, з міжнародних судів та інших організацій; вихід з ВООЗ явно подобаються Путіну.

Він також руйнує інфраструктуру демократії по всьому світу. Маю на увазі USAID та інші програми. Це гра на користь Росії. Трамп фактично використовує ті інструменти та підходи, які реалізує Путін. Це ставить їх на умовний один бік,

– сказав Длігач.

Попри це, у Трампа діє свій порядок денний. Він не шукає в Путіні союзника, а так само його використає для власного посилення та реалізації своїх глобальних амбіцій. Зрештою, ймовірно, Трамп прийде до того, що Росію потрібно суттєво послабити.

Тактично від дій Трампа Росія може отримати позитив. Але стратегічно – ні. Думаю, що Трамп зрештою дійде до економічної та військової допомоги для України. До зниження цін на нафту та послаблення Росії. Також він працюватиме над унеможливленням Третьої світової війни, які можуть захотіти розгорнути Росія та Китай,

– зауважив Длігач.

Нагадаємо, з 1 лютого Дональд Трамп ввів 10% мита на товари з Китаю. Мита проти Мексики та Канади тимчасово відклали.