Кілька людей намагалися купити посади голів трьох митниць на Заході України

Група осіб намагалася поставити "потрібних людей" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби. За це вони пропонували керівництву великий хабар.

Детективи НАБУ повідомили про підозру двом особам, які намагались призначити підконтрольних їм осіб в Держмитслужбу.

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Що відомо про інцидент

Так, дві особи пропонували керівництву Державної митної служби України 1 мільйон доларів США за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці.

Також вони хотіли зробити своїх людей головами Волинської і Чернівецької митниць, хоч ці місця зловмисники оцінили чомусь дешевше – в 500 тисяч доларів та 200 тисяч доларів відповідно.

Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби закриватиме очі на корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Загалом двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України. Одну особу, яка була ініціатором злочину, вже затримали на підставі ст. 208 КПК України.

Наразі за цією справою триває слідство.