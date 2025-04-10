Вже 145%: до якого моменту Трамп буде підвищувати мита проти Китаю

Дональд Трамп буквально нещодавно запровадив мита проти всього світу. Але згодом більшість з них поставив на паузу. Це схоже на спекуляції.

Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, вже дивно, що президент США фактично може влаштувати своїм друзям такі раптові заробітки за кілька днів на мільярди доларів.

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Що далі буде робити Трамп

Як наголосив Городницький, насправді нові мита Трампа проти всього світу в принципі принесуть певну користь для Сполучених Штатів. Багато країн відреагували на це та намагаються домовитися. Тепер Штати будуть працювати з тими, хто не повівся на блеф. Зокрема це стосується Китаю.

Зараз обидві країни граються в те, хто серед них крутіший. Але постійно підіймати мита не вдасться. Вони будуть змушені домовлятися.

Є обережний прогноз, що найближчим часом все має заспокоїтися. Якщо країни не домовляться між собою, то мита вдарять як по економіці Китаю, так і по США. Першим буде значно гірше. Китай продає до Штатів втричі більше, ніж отримує від США. Але й американцям буде неприємно.

Пауза на тарифи демонструє, що це нікому не вигідно. Якби Трамп затягнув з цим рішення, то економіка США вже через пів року зазнала б важких наслідків.

До прикладу, близько 80% домогосподарств у Штатах мають кредити. В середньому на рівні 190 тисяч доларів. Економісти кажуть, що це спровокувало б інфляцію у США на рівні 4%. Тоді вони будуть змушені підіймати ставку ФРС. Кредити стали б дорожчими. І це вдарило б по американцях, які люблять жити в кредит. Тоді б вони почали по-іншому ставитися до Трампа,

– пояснив Городницький.

Додамо, нещодавно ЗМІ розповідали, хто саме намагався вплинути на Трампа, аби він тимчасово зупинив мита.