Митрополит ПЦУ оскандалився заявою про "вигадану" війну: у мережі чекають на його зустріч з СБУ
Представники духовенства в Україні вкотре вляпалися у скандал. Цього разу опальну заяву зробив митрополит Чернівецький Данило (Михайло Ковальчук). Він сказав, що влада "вигадує" війну.
Цю тезу митрополит озвучив перед парафіянами, передає 24 Канал. Мовляв, "вигадана" війна стала однією з причин, чому вірянам не дозволяють зібратися біля святині.
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Наговорив на цілу розмову з СБУ
Власне, ролик з митрополитом Чернівецьким ПЦУ виклали у мережу. На ньому можна побачити, як він звертається до своїх парафіян. У заяві Данило використовує кремлівські наративи.
Дорогі брати і сестри, дорогі прочани, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада вигадує то війну, то боїться, щоб московські їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в цю святиню, і вам дати роздуми богоспасенні,
– заявив Данило.
Митрополит Данило заявив про "вигадану" війну: дивіться відео
Власне, користувачі мережі обурені цими словами. Вони висловилися з приводу заяви митрополита Данила. Ось лише кілька коментарів під відео:
- Ого. Це кримінал. Дуже прошу аби СБУ зайнялась цим митрополитом.
- Дорога прямо за ґрати.
- У кого нема вірності – за гроші не купиш!!!
- Зачекайте, їм можна критикувати владу? Видумана війна, ви серйозно?
Не виключаємо, що митрополит Данило дійсно матиме розмову зі співробітниками СБУ. По-перше, вони пояснять йому небезпеку масових зібрань, якими є хресна хода, під час дії воєнного стану. По-друге, нагадають, що в Україні понад рік іде повномасштабна війна. І її ніхто не "вигадував", щоб обмежувати у правах його.
- Зауважимо, що напередодні Паша "Мерседес" вийшов з-під варти. Для цього за скандального митрополита внесли заставу.
- У понеділок 7 серпня захисник Паші "Мерседеса" констатував: за його підзахисного внесли заставу. Мовиться про суму у 900 тисяч доларів або 33 мільйони гривень.
- Адвокат заявив, що цю суму зібрали парафіяни Української православної церкви Московського патріархату. Мовляв, цим вони довели, що немає нічого неможливого. Загалом на заставу "скинулися" близько 1000 людей.