"Влада вигадує війну": у церкві виправдали митрополита ПЦУ через скандальну заяву

У ПЦУ заявили, що митрополит у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, що було запроваджено через війну. Митрополит також пояснив свої слова, які ширяться мережею.

Про це заявив речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій Зоря. Він повідомив, що на опублікованому у мережі відео, яке викликало скандал, – 74-річний митрополит Чернівецький і Буковинський Православної Церкви України Данило (Михайло Ковальчук), передає 24 Канал.

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Що відповіли у ПЦУ на скандальну заяву

Речник Київської Митрополії заявив, що митрополит у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, що було запроваджено через війну. Але ця заборона, за словами Євстратія, на практиці не виконується всюди однаково: коли мовиться про заходи, які організовує Московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони.

Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила. Водночас цілком очевидно, що він абсолютно некоректно вжив словосполучення "вигадана війна" і тому має роз'яснити, що він зробив це помилково. Можливо це сталося через його стилістику мови й вік (74 роки),

– заявив речник Київської Митрополії.

Він також наголосив, що позиція ПЦУ щодо кровопролитної війни, яку розв'язала Росія, однозначна. Тому "вигадана війна" категорично суперечить позиції церкви.

"Це не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка Церкви, але і як думка на рівні окремих її представників", – наголосив Євстратій.

Митрополит пояснив слова про "вигадану війну"

Митрополит Даніїл, слова якого у мережі викликали шалену реакцію та шквал критики, пояснив свої слова. Він наголосив, що мав на увазі заборону щодо проведення масового паломництва.

Як він пояснив, ПЦУ намагалася домовитися з владою, проте знайти рішення так і не вдалося. Митрополит Даніїл заявив, що церква та влада не знайшли домовленості, які б не порушували законів в умовах воєнного стану.

Митрополит Даніїл пояснив свої слова: дивіться відео