Митрополит Епіфаній пояснив, як бути в Прощену неділю в умовах війни
Джерело:фейсбук Епіфанія
Прощена неділя завершує підготовку до Великого посту. За словами глави ПЦУ митрополита Епіфанія, у цей день варто якнайбільше молитись, адже за Україною – перемога, бо вона стоїть за правду.
Своє звернення до православних християн глава Церкви опублікував у соцмережах. Епіфаній закликав прощати самим та просити прощення.
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Слід забути попередні суперечки. – митрополит
В чому має полягати прощення в нинішніх умовах війни? Воно має виявлятися в тому, що забувши попередні суперечки та розділення ми маємо згуртуватися навколо єдиної мети – перемоги над агресором,
– сказав Епіфаній.
В умовах війни, вважає глава ПЦУ, все стає другорядним. На перший план виходять справи милосердя, жертовність, допомога і взаємна підтримка.
Війна змінює сутність посту
Війна, наголосив митрополит, кардинально змінює форму посту, але не може змінити його сутність – самообмеження заради духовної досконалості. Епіфаній закликав молитись – хто як вміє: чи власними словами, чи словами молитов. Глава Церкви вірить, що молитва зруйнує ворожі наміри.