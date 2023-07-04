Вже не Паша "Мерседес", а Паша "Тесла": митрополит Лебідь натякнув, що не радий носити браслет

Скандальний митрополит Павло Лебідь заявив, що він більше не Паша "Мерседес", а Паша "Тесла". Таким чином він натякнув, що не в захваті від ідеї носити електронний браслет, який треба постійно підзаряджати.

Відповідне відео поширили у мережі. Своє невдоволення митрополит озвучив у залі суду. Каже, що поміняти свій мерседес довелось якраз таки завдяки журналістам.

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Я вже не Паша "Мерседес", я вже "Тесла". Дякуючи вам поміняв. Нате, оце права її (показуючи свою праву ногу в електронному браслеті). Я ж на підзарядці сиджу постійно,

– сказав митрополит.

Павло Лебідь заявив, що тепер Паша "Тесла": відео

Павло Лебідь порушив домашній арешт: їздив на обід в Лавру

За два дні до завершення попереднього терміну цілодобового домашнього арешту митрополита помітили біля Лаври. Павло Лебідь давав вірянам цілувати свою руку та хрестив їх.

Сам митрополит не прокоментував порушення умов цілодобового арешту. Натомість його адвокат заявив, що екснамісник "заїхав пообідати" в Лаврі.

. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту повинен був закінчитись до 1 липня, однак поносити браслет таки доведеться на два місяці довше. Під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла залишив Солом'янський районний суд Києва.