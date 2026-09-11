СБУ оголосила підозру духовному наставнику Путіна

Заочну підозру отримав митрополит РПЦ Георгій Шевкунов, відомий як Тихон. Він є головним духовним наставником Володимира Путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму.

Деталі підозри клірику РПЦ розкрила Служба безпеки України.

Що відомо про злочини клірика?

За даними слідства, Тихон одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав всіляко сприяти окупаційним угрупованням.

У 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на тимчасово окупованому півострові.

На цій посаді священнослужитель активно використовував можливості єпархії для поширення ідеології рашизму.

Крім того, він регулярно виступає на публіці, виправдовує обстріли українських міст і агітує за повне захоплення території України.

Ініційована СБУ фахова експертиза повністю підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності митрополита.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Тихону про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування та заперечення збройної агресії Росії.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині. За даними слідства, 19-річний мешканець Миколаєва готував замах на замовлення ФСБ.