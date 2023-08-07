Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП засудили до 5 років в'язниці

Ще одного митрополита УПЦ МП – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України, засуджено.

Суд підтвердив доказову базу, зібрану СБУ і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі.

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Згідно з матеріалами слідства, засуджений поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у січні.



Суд визнав винним митрополита та засудив його на 5 років тюрми / Фото СБУ

Суд визнав клірика винним

Тож, тепер його засуджено за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України: