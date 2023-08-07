Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП засудили до 5 років в'язниці
Джерело:СБУ
Ще одного митрополита УПЦ МП – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України, засуджено.
Суд підтвердив доказову базу, зібрану СБУ і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі.
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Згідно з матеріалами слідства, засуджений поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.
Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.
Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у січні.
Суд визнав винним митрополита та засудив його на 5 років тюрми / Фото СБУ
Суд визнав клірика винним
Тож, тепер його засуджено за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України:
- частини 2 статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- частини 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- частини 2 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- часини 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).