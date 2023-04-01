СБУ вручила підозру "Паші Мерседесу"
1 квітня 2023, 09:56Читать новость на русском
СБУ вручила колишньому очільнику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу (Лебедю) підозру по двох статтях Кримінального кодексу України.
Вручення підозри митрополиту 24 Каналу підтвердили джерела в СБУ. Попередньо Павло Лебідь, він же Паша "Мерседес" повідомляв про обшуки у нього вдома.
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Що інкримінують Паші "Мерседесу"
Павлу Лебедю вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – розпалювання релігійної ворожнечі (стаття 161) та виправдання збройної агресії Росії ( стаття 436).Довідка. Максимальне покарання за статтю 436 – позбавлення волі на строк до 3 років, за статтю 161 – позбавлення волі на строк до 5 років.
Вручення повістки митрополиту: відео
Що цьому передувало
- Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав з УПЦ МП договір про оренду. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.
- Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня, але заявили, що не збираються звідти йти. Два дні поспіль вони блокували роботу комісії Мінкульту на території святині.
- Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) 29 березня записав відеозвернення з погрозами та прокльонами чинній українській владі, зокрема президенту. Він сказав, що "сльози ченців не впадуть на землю, а впадуть йому на голову".
- Зауважимо, що Паша "Мерседес" неодноразово проявляв свою проросійську позицію. Під час сутичок на території Лаври він вкотре відмовився сказати, що Росія розпочала війну проти України, а натомість почав "шарпатись" із журналістами.
- Ще до повномасштабного вторгнення Павло Лебідь казав, що Крим – ніколи не був українським, а Україна є агресором на Донбасі. Про усе це ми писали тут.