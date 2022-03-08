Міцна армія лише на парадах, – в РНБО кажуть, що окупанти вичерпали свій потенціал

Російська армія виявилася не такою могутньою, як її описували. Окупанти практично вичерпали свій потенціал в Україні.

Рашистам бракує і військової техніки, і боєприпасів. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Фото та відео з пересування російських військ на територію України яскраво демонструють, що замість розпіареної сучасної бронетехніки, солдатів перевозять звичайними автомобілями. Їх, мабуть, вилучили у підприємств та фермерських господарств,

– мовиться у повідомленні.

В Україну загарбники прибули на мікроавтобусах, вантажівках та навіть сміттєвозах. Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, а в реальних бойових умовах її не вистачило навіть на 2 тижні.

Останніми днями окупанти менше випускають оперативно-тактичні ракети 9М723 по Україні. Схоже, що їх зараз збирають з усієї Росії. Тобто держава-агресорка використовує проти України свої останні військові резерви.

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