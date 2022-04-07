Мій порядок денний – 3 пункти: зброя, зброя, зброя, – Кулеба країнам НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про свій порядок денний у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Глава українського МЗС закликає союзників по НАТО поставляти більше зброї в Україну.

Кулеба заявив, що Україна бореться не лише за себе, але й за безпеку членів НАТО

У Брюсселі очільник МЗС України взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Перед засіданням Кулеба заявив, що його порядок денний у Брюсселі простий.

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Мій порядок денний дуже простий. Це зброя, зброя і зброя,

– сказав Кулеба.

Український міністр закликав союзників по НАТО поставляти більше зброї для підтримки України. Йдеться про бойові літаки, важкі системи ППО, ракети та бронетехніку.

Він також наголосив, що Україна бореться не лише за себе, але й за безпеку членів НАТО. Тому Кулеба вважає справедливою угодою, відповідно до якої Альянс надасть Україну підтримку, яка потрібна нашій державі.

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