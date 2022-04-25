Мій світ знищила російська ракета, – чоловік, який втратив дружину і 3-місячну донечку в Одесі

Російська ракета вбила в Одесі Валерію Глодан та її 3-місячну донечку. Батько Юрій Глодан перед цим вийшов з квартири в магазин. Тоді почув новину про вибух.

Після цього Юрій прибіг до під'їзду. Він кричав на поліцію, щоб його пропустили до будинку, який горів.

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Побачив свою сім'ю вже мертвою

Коли Юрій потрапив до квартири, то знайшов тіла своєї дружини та її матері. Потім виявили тіло його тримісячної доньки Кіри. Батько побачив його вперше, коли повернувся до квартири в неділю.

Потім Юрій хотів подивитись, що можна врятувати з квартири. Там були фотоальбоми, колекція цукрових пакетиків дружини, рукописні нотатки. Візочок дитини розірвало на шматки.

Якщо я залишу речі в квартирі, вони стануть сміттям, і люди його викинуть. Я хочу зберегти це для спогадів,

– додає чоловік.

Валерія була ідеальною

Юрій з Валерією були разом 9 років. Він пригадує, що жінка могла знаходити радість у всьому. Одеса була її улюбленим містом. Вона працювала в PR, спілкувалась з багатьма людьми та розуміла їх. Юрій захоплювався, як добре вона писала.

Чоловік наголошує, що Валерія була чудовою мамою та подругою.

"Таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога", – каже Юрій.



Валерія з донечкою / Фото з фейсбуку Юрія Глодана

"Весь мій світ знищила російська ракета"

Кіра народилася наприкінці січня, всього за місяць до початку війни. Юрій, дивлячись на фото доньки, каже, що вони були дуже щасливі, коли Кіра народилася. Чоловік був присутній у пологовому.

Мені дуже важко зараз усвідомлювати, що моєї доньки і дружини вже немає. Весь мій світ вчора знищила російська ракета,

– з розпачем говорить Юрій.

Він хоче, щоб світ дізнався про те, що сталося з його родиною. Це горе для його родини, міста, України та загалом для цивілізації.

Наприкінці розмови Юрій віддає журналістам кілька підгузків у сумці –це одна з небагатьох речей, які він зміг витягти з квартири.

"Будь ласка, візьміть їх. Віддайте на благодійність. Мені вони більше не потрібні", – сказав чоловік.

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