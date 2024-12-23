Україна та Велика Британія розробляють угоду про 100-річне партнерство, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Велика Британія ведуть роботу над угодою про 100-річне партнерство між державами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України. Зазначається, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Читайте також Зеленський сказав, що саме вважає найбільшою гарантією безпеки для України

Що відомо про угоду між Україною та Великою Британією

Глава держави висловив подяку за масштабну оборонну, політичну та економічну підтримку України з боку Великої Британії.

За словами Зеленського, політики обговорили продовження співпраці. Серед головних тем обговорення були підтримка українського виробництва зброї, підготовка українських військових, санкції проти тіньового танкерного флоту Росії та саміт JEF в Естонії.

Наша держава зацікавлена в розширенні співпраці з JEF та повноправному членстві в організації. Також поспілкувалися про угоду про 100-річне партнерство між нашими державами, робота над підготовкою якої триває,

– повідомив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує міцне партнерство, що існує між державами, та всю допомогу в наближенні справедливого миру й тривалої безпеки.