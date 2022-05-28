Між вбитими мамою та дитиною заклали міну, вона спрацювала, – Андрусів про звірства окупантів

Через дії російських загарбників зараз заміновано близько половини території України. Водночас нелюди часто залишали міни в несподіваних місцях, зокрема під тілами вбитих українців.

Про це повідомив 24 каналу радник глави МВС Віктор Андрусів. Він наголосив, що багато росіян маскують залишені ними міни, тому українцям потрібно бути вкрай обережними.

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Росіяни маскують міни

Як зазначив Андрусів, окупанти залишають міни в найнесподіваніших місцях. Одного разу трапилась навіть замінована пральна машина.

Є один надзвичайно дикий випадок. У Чернігівській області росіяни вбили матір і дитину, зв'язали їх, а між ними заклали міну. До речі, вона спрацювала,

– розповів радник.

Він зазначив, що така страшна трагедія вчергове підтверджує цинічність та жорстокість росіян. І навіть те, що називати їх "орками" – це ще дуже м'яко.

Розмінування територій затягнеться

За словами Андрусіва, якщо говорити не тільки про території, де росіяни закопали міни, а й ті, які вони обстрілювали (тобто там можуть бути бомби, які не вибухнули), то зараз потрібно розміновувати майже половину країни. За оцінкою ДСНС, таких територій – близько 300 тисяч квадратних кілометрів.

Для розуміння масштабу цієї проблеми озвучу ще декілька цифр. З початку повномасштабного вторгнення ДСНС розмінувало 120 тисяч вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі авіабомб, які не спрацювали,

– зауважив Андрусів.

Він наголосив, що заміновані території України – один з найбільш тривалих наслідків цієї війни, на який треба не роки, а десятиліття. Як пояснив Андрусів, ми досі знаходимо снаряди з часів Другої світової, водночас інтенсивність того, що зараз вистрілюють росіяни – значно більша за те, що вистрілювали німці, оскільки останні не могли дозволити собі таких масштабів.

Роботи ще багато

Андрусів зазначив, що зараз увага саперів прикута до населених пунктів, тобто тих сіл та міст, які були під окупацією або обстрілами. Однак розміновувати потрібно й багато іншого. До прикладу, ті ж самі ліси Київської та Чернігівської області – це надзвичайно велика територія.

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Крім того, зараз у нас працює всього 600 піротехніків на всю країну. Утім, ми звертаємося до інших країн, аби вони допомогли з розмінуванням України та присилали своїх спеціалістів.

"Однак нам треба готуватись, що ця проблема затягнеться на роки", – підсумував Андрусів.

Повний стрім із Віктором Андрусівим на 24 каналі: дивіться відео



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