Міжнародна федерація заборонила російським котам брати участь у міжнародних виставках

Виконавчий комітет FIFe (Міжнародної федерації котів) шокований і наляканий тим, що армія Росії вторглася до України та розпочала війну. Тож правління вирішило не стояти осторонь та ввести свої санкції.

У FIFe заявили, що не можуть стояти осторонь і просто спостерігати за тим, як гине багато невинних людей, а сотні тисяч українців змушені залишити свої будинки, щоб зберегти собі життя.

До теми Тепер ніяких довідок: Польща полегшить в'їзд для українців з тваринами

Багато членів клубів FIFe, які межують з Україною, зокрема Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина та Молдова допомагають українським заводчикам, щоб врятувати тварин.

Правління FIFe вважає, що не може просто спостерігати за цими звірствами й нічого не робити, тому ухвалило рішення,

– йдеться в повідомленні.

Від 1 березня:

Жоден кіт, виведений в Росії, не може бути ввезений та зареєстрований в будь-якій родовідній книзі FIFe за межами Росії, незалежно від того, яка організація видала його родовід.

Жоден кіт, який належить мешканцю Росії, не може бути допущений на будь-яку виставку FIFe за межами Росії, незалежно від того, в якій організації перебувають власники тварини.

Ці обмеження діють до 31 травня 2022 року та переглядатимуться за необхідності.

Рада FIFe також вирішила виділити частину свого бюджету на підтримку заводчиків і любителів кішок в Україні, які страждають через військову агресію Росії.

Ми сподіваємося заради наших українських друзів, що ця жахлива ситуація не триватиме довго, і бажаємо їм мужності та удачі,

– додали в FIFe.