Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС, а згодом обстріляли та захопили Запорізьку АЕС. Як і всі дії окупантів, це порушує норми Міжнародного права.

Обстріл російськими окупантами Запорізької АЕС спричинив загрозу ядерного вибуху. На щастя, ворогу не вдалося пошкодити системи безпеки найбільшої атомної станції у Європі, але це показало, що Росія взагалі не аналізує наслідки своїх атак.

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Порушення Міжнародного права

Російські окупанти намагаються готові використати засоби, які матимуть негативний вплив на природне середовище. Зокрема, після захоплення ЧАЕС та ЗАЕС йдеться про радіацію.

Як зазначила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, такі дії є грубим порушенням норм Міжнародного права.

Міжнародне право забороняє військове або будь-яке вороже використання засобів впливу на природне середовище,

– підкреслила вона.

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