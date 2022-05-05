Міжнародні донори зібрали для України у Варшаві вже 6,5 мільярда доларів

В рамках Міжнародної донорської конференції високого рівня, яка присвячена збору коштів для України через вторгнення Росії, держави-донори зібрали 6,5 мільярда доларів.

Конференція за ініціативи Польщі та Швеції, а також за підтримки Європейського Союзу відбулась сьогодні, 5 травня.

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Про результати збору повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Разом ми всі мобілізували 6,5 мільярдів доларів. Це наші сьогоднішні зобов’язання, дякую за них. Давайте зробимо так, щоб ці гроші якомога швидше дійшли до українців,

– сказав польський прем’єр.

У Варшаві зібрались справжні друзі України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже прокоментував результати міжнародної конференції та сказав, що сьогодні у Варшаві зібралися справжні друзі України.

Він подякував організаторам, зокрема Моравецькому та прем’єрці Швеції Магдалені Андерссон, а також президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європарламенту Шарлю Мішелю та всім іншим партнерів, які допомагають Україні.

Шмигаль наголосив, що Україна планує не просто відновити те, що було зруйноване Росією, а прагне збудувати нову європейську країну.

Кожен може допомогти збудувати свою частинку Країни Мрії — майбутньої України. Для цього ми створили Фонд відновлення України,

– повідомив він.

Український прем'єр розповів, що у квітні разом із Володимиром Зеленським закликали європейські міста допомогти українським побратимам, зокрема Велика Британія зголосилась опікуватися відновленням Київського регіону.

Данія взяла під патронат Миколаїв. Греція готова допомагати Одесі. Це хороший старт. Харків, Суми, Чернігів, сотні містечок і сіл України також чекають допомоги. І я точно знаю, вони її отримають,

– заявив Шмигаль.

Виступ Зеленського на донорській конференції

Додамо, що під час виступу на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України Володимир Зеленський наголосив на швидкому отриманні Україною статусу кандидата в ЄС.

Зеленський сказав, що набуття статусу кандидата має відбутись за спеціальною скороченою процедурою та саме зараз, під час війни.

Потрібен швидкий рух України у Європейський Союз через статус кандидата. Ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі. Більше об'єднання – це потужна відповідь,

– зазначив глава держави.

Він сказав, що після уже десяти тижнів повномасштабної війни Росії проти України, ця зустріч доводить, що Україна, Європа і весь вільний світ зараз на шляху до спільної перемоги.

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