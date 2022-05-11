Міжнародні організації не мають права мовчати про звірства росіян в Україні

Нехай весь світ зупиниться та уявить собі весь жах, страждання та біль, яким наповнено Маріуполь і катакомби "Азовсталі".

Відбувається геноцид

Дипломатія програє силі на полі бою, але і вона, як і гуманітарні організації, не можуть відкидати факту, що українські воїни там мають право на життя і порятунок.

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Українські воїни мають чесну мету захисту власної держави та цивільних. Українські воїни мають право на захист, бо зараз вони позбавлені медичного обслуговування, питної води та їжі.

Катування в прямому ефірі не може бути проігнорованим Червоним Хрестом та ООН.

Коли у 4-річної дівчинки в День Матері забирають матір, бо вона військовий медик, яка через це не пройшла фільтраційні табори росіян, останні не мають права називатись людьми.

Не мовчати!