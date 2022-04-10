Міжнародний Червоний Хрест уже п'ять днів не може потрапити до Маріуполя

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста вже протягом 5 днів не можуть дістатися до заблокованого Маріуполя. Автомобілі організації розвернули за 20 кілометрів від міста.

Про це повідомив ЗМІ представник МКЧХ Паскаль Хундт. Протягом попереднього тижня вони здійснили кілька спроб потрапити до Маріуполя, проте зазнали фіаско.

До теми Росіяни кинуть усі сили на захоплення Маріуполя, – Арестович про плани Путіна до 9 травня

Під час останньої спроби наблизились до міста на 20 кілометрів

Остання спроба була найбільш успішною. До міста залишалось лише 20 кілометрів, проте колону розвернули.

Наша команда 5 днів намагалася поїхати до Маріуполя, і це важка дорога, тому що треба перетнути лінію фронту, треба пройти багато-багато блокпостів. Часом солдати, які там стоять, не мають поняття, хто ми такі й куди їдемо,

– розповів Хундт.

Представник Червоного Хреста запевняє, що дістатись до Маріуполя пробували автобусами. Проте ситуація біля міста була занадто небезпечною і колона розвернулась. Дорогою назад приєднувались приватні автівки, у такий спосіб до Запоріжжя добиралась тисяча людей.

Дізнайтесь про актуальне: як минула ніч в областях України 10 квітня

Хундт зазначив, що у Маріуполі – справжнє пекло. Люди без їжі, води та опалення. Рівень страждань, який бачать в Україні, – величезний. Такого жахіття ще не було в новітній історії.