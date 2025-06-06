"Про наші оселі та життя": стартував міжнародний саміт міст і регіонів щодо відбудови України

У Києві проходить третій міжнародний саміт міст і регіонів. До столиці прибули представники країн ЄС, Японії, США, Великої Британії, а також мери українських міст і голови ОВА.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Дарина Трунова, зауваживши, що усі вони сьогодні пережили чергову атаку на Київ. Попри це, тема відбудови українських міст і співпраці між громадами є натепер дуже важливою для нашої країни.

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Про співпрацю між містами та рішення щодо відбудови України

Володимир Зеленський відкрив саміт зі слів: "Хочеться спати, але вони (росіяни – 24 Канал) не дочекаються". Ведуча зазначила, що всі представники країн та голови українських міст усвідомлюють важливість відбудови України, особливо після нічної атаки на країну, саме зараз, а не в майбутньому.

Це про наші оселі, наші життя. Ми не маємо права відкладати це на потім. Радісно, що іноземні колеги розуміють це, тому сьогодні укладають різні партнерства з усіма містами, які потребують відновлення,

– наголосила Трунова.

Президент України висловив особливу вдячність партнерам нашої країни, які допомогли пережити зими під час війни, адже росіяни робили все можливе, щоб в українських містах були блекаути. Завдяки партнерам Україна отримала понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання. Існують уже майже 500 проєктів щодо альтернативної енергетики.

Ведуча 24 Каналу зауважила, що вже сьогодні на саміті делегації підписали 18 міжнародних документів про партнерство з українськими містами. Угоди стосуються різних сфер: освіти, охорони здоров'я, енергетики та культури.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зауважив, що протягом 3 років повномасштабної війни понад 500 українських громад уклали понад 2 тисячі партнерських угод з органами влади 64 країн світу. Ця мережа взаємодії вже дає конкретні результати.

Україна вже має програму "Пліч-о-пліч". Трунова пояснила, що в її межах українці підтримують українців, які перебувають у прифронтових містах. Наприклад, Львів та ще 9 громад об'єдналися, щоб підтримати місто Куп'янськ.

Важливо мати єдність серед українських громад. Ми одразу поїхали в Куп'янськ після деокупації, ця співпраця триває понад 2 роки. Зараз до неї долучились інші міста – Чернівці, Івано-Франківськ. Сьогодні був виступ голови американської асоціації міст, який теж доєднався до ініціативи. Львів приймає дітей на лікування і допомагає тим, що потрібно,

– сказав мер Львова Андрій Садовий.

Щодо відбудови України прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що насамперед країна спрямує увагу на відновлення осель українських родин. Є й масштабні проєкти щодо відбудови цілих міст за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та Європейського інвестиційного банку.

У 2025 році країна планує профінансувати 91 проєкт загальною вартістю понад 200 мільярдів гривень. За ініціативи Зеленського виділили додаткові 1,8 мільярда гривень для 180 прифронтових громад. Понад 2 мільярди гривень підуть на відбудову 5 населених пунктів. Це Бородянка, що на Київщині, Тростянець, що на Сумщині, Циркуни, що на Харківщині, Ягідне, що на Чернігівщині, та Посад-Покровське, що на Херсонщині.