Через відчутні проблеми з постачанням армії Путін змінив керівника тилового забезпечення, – ISW

Напередодні початку контрнаступу ЗСУ у російській оборонці відбулися кадрові зміни. 30 квітня підтвердили заміну заступника міністра оборони з логістики генерал-полковника Міхаїла Мізінцева.

Замість нього цю посаду тепер обіймає Алєксєй Кузьменков. Водночас слід розуміти, що оборонне відомство не пояснило, чому відбулася ця заміна. Крім того, не розповіло, чи отримав Мізінцев нову посаду.

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Військова спроможність падає

Як зауважили в Інституті з вивчення війни, російські воєнкори почали обговорювати заміну Мізінцева на Кузьменкова. Слід зазначити, що останній обіймав посаду заступника глави Росгвардії.

"Регулярні зміни в російському військовому командуванні призвели до дедалі більшої фракціоналізації російських військових і дезорганізації командних структур, що, за нещодавньою оцінкою ISW, погіршує військову спроможність Росії", – кажуть аналітики.

Також в Інституті припускають, що відбувається злив окремих чиновників міноборони. Їх намагається усунути опозиційна фракція російського оборонного відомства. Для цього вона публічно критикує їхні військові зусилля.

Обіцяють, але не виконують

Так, воєнкори скаржилися на заступника міністра оборони генерал-полковника Юнус-бек Євкурова. Той відвідав херсонський напрямок кілька місяців тому та досі не виконав свою обіцянку. Мовилося про 140 – 150 катерів для російських сил, щоб захищати острови у дельті Дніпра. Як запевняє один із воєнкорів, саме це штовхнуло Сальдо на вилучення цивільних катерів для російських військових.

Власне, критикувати Євкурова стали після звільнення Мізінцева 27 квітня. Його усунули з посади після того, як командувач повітряно-десантними військами Росії генерал-полковник Міхаїл Теплінський провів інспекцію Північного флоту. Під час неї він виявив значні проблеми з постачанням.

Що стосується Теплінського, то він узяв на себе командування російськими військами на півдні України у середині квітня. Своє нове призначення він може використати, щоб усунути посадових осіб російського міноборони. Мотивуватиме він це тим, що вони не здатні забезпечити російське військо.

В Інституті вважають, що Теплінський міг здобути прихильність Путіна наприкінці березня. Що ж стосується критики Євкурова, то вона, швидше за все, – спроба послабити або усунути групу російських військових командирів і чиновників. Мовиться про тих, хто лояльний до керівника генштабу Росії генерала армії Валерія Герасимова.