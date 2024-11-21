МКС видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта. Також це стосується командувача військовим крилом ХАМАСу Ад-Дейфа.

Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства. Відповідний документ опублікували на сайті МКС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post.

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Що відомо про рішення МКС

Незадовго до цього головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.

І ось, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази.

Палата видала ордери на арешт двох осіб, Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт,

– йдеться у повідомленні.

Як кажуть у суді, є вагомі підстави вважати, що Нетаньягу та Галлант скоїли воєнний злочин у вигляді голодування як методу ведення війни та злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших гуманних дій.

Відповідні дії нібито створили небезпечні для життя умови, що призвело до гибелі цивільного населення від недоїдання та зневоднення. Збій у постачанні медикаментів також спричинив надзвичайні страждання, включно з операціями без анестезії.

Таким чином це означає, що ні Нетаньягу, ні Галлант не можуть подорожувати до жодної зі 120 країн, які ратифікували Римський статут.

Нагадаємо, ще у травні МКС запросив ордер на арешт лідерів ХАМАС, а також Нетаньягу і Галланта. Прокурор МКС Карім Хан говорив, що Ізраїль установив повну блокаду Гази, яка включала повне закриття трьох пунктів перетину кордону – Рафах, Керем-Шалом та Ерез – із 8 жовтня 2023 року на тривалий час.

Крім обох вищезгаданих ізраїльських посадовців, МКС видав ордер на арешт лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф. У серпні 2024 року ЦАХАЛ заявив про загибель Дейфа внаслідок удару по району Хан-Юніс.