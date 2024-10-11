Чи можна відмовитись від повістки з релігійних переконань

В Україні триває загальна мобілізація, тож військовозобов'язаних можуть призвати на захист України. Втім, іноді людина може відмовитись воювати чеерз переконання.

Відповідно до законодавства України, громадянам, чиї релігійні погляди забороняють тримати зброю в руках, можна не нести військову службу. Водночас Верховний Суд вимагає, щоб людина довела глибокі духовні переконання.

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Існує альтернативна служба

Загальна мобілізація в Україні передбачає винятки для військовозобов'язаних за релігійними поглядами. Низка конфесій забороняє вірянам брати в руки зброю. Конституція дозволяє їм нести альтернативну службу. Мовиться про те, що формально вони перебувають у штаті ЗСУ, але не воюють. Таке право є, проте втілити це на практиці не так просто.

Відповідна стаття Конституції України не звільняє від обов'язків перед державою та виконання законів через релігійні погляди.

Верховний Суд Україн ухвалив рішення, що у випадку відмови від служби з міркувань совісті доведеться не тільки підтверджувати належність до релігійної організації, а й наявність глибоких духовних переконань.

Отже, потрібно підтвердити:

приналежність до чинних релігійних організацій, віровчення яких забороняє брати в руки зброю;

щирість віри послідовними діями.

Водночас щодо останнього пункту немає жодної конкретики. Невідомо, які аргументи суд визнає вагомими.

Організації, що забороняють воювати

В Україні налічується 10 релігійних організацій, вчення яких забороняють брати в руки зброю:

адвентисти-реформісти;

адвентисти сьомого дня;

євангельські християни;

євангельські християни-баптисти;

мученики;

свідки Єгови;

харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами;

християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них за зареєстрованими статутами;

товариство Свідомості Крішни.

Чи переслідують в Україні ухилянтів за релігійними переконаннями

Прикладом може слугувати справа Дмитра Зелінського. Чоловік отримав три роки в'язниці за ухилення від призову і зараз чекає на конституційне оскарження. Суд не визнав його переконання достатньо обґрунтованими.

Суд першої інстанції Тернопільської області звільнив мобілізованого від покарання, проте прокурор подав апеляцію. Сторона обвинувачення вказала, що в 90-х роках Зелінський два роки служив у військовій частині водієм.

Частина адвентистів проходить службу на позиціях бойових медиків.

Останніми тижнями парафіяни Церкви адвентистів сьомого дня не можуть довести в судовому порядку свої релігійні принципи. Їм не дають відмовитися від мобілізаційного розпорядження (так званої "бойової повістки"), щоб вони відстоювали правоту в судах.

Як довести свою віру

Протестантським громадам у цьому питанні простіше: їхні послідовники зустрічаються до чотирьох разів на тиждень на проповідях і знайти свідків не буде проблемою. Там є актуальні списки та довідки про членство, які видаються під відповідальність священнослужителів.

Прокурори можуть вважати, що людина ухиляється від мобілізації, якщо та стала членом церкви після початку повномасштабного вторгнення Росії.

На думку адвоката у сфері військового права Олега Леонтьєва, у взаємовідносинах представників різних конфесій і держави важливе місце посідає людський фактор.

За розумного і людського підходу ТЦК і командирів проблеми із залученням вірян до лав ЗСУ вирішуються відносно швидко. Він пояснив, що для доведення щирості віросповідання до суду запрошують настоятелів церков, проте якщо людина нещодавно стала парафіянином, керівники громад можуть не підтвердити щирість її віри.

Щоб не було претензій з боку слідства і судів, вірянину треба походити з релігійної сім'ї і регулярно відвідувати церковні збори.