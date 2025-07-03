Найближчим часом, – Зеленський про підписання закону про множинне громадянство

Український лідер Володимир Зеленський анонсував швидке підписання закону про множинне громадянство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського, який провів зустріч із представниками компаній – членів Американської торговельної палати в Україні.

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Множинне громадянство

Так само, як і множинне громадянства. Тобто, я просто дуже цього хотів. Найближчим часом я підпишу цей закон,

– сказав президент.

Додамо, що у свою чергу, співзасновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна висловила подяку за ухвалення цього закону. Вона зазначила, що люди, які живуть понад 30 років в Україні, теж прагнуть подавати документи на громадянство, зокрема, вона сама, а також голова правління Winner Group Ukraine Петро Рондяк та президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

"Я теж хотіла вам подякувати за закон (про множинне громадянство – 24 Канал). Так, я знаю, як ви особисто працювали над цим, так само із діаспорою, і всі по всьому світі. Ви не можете уявити, наскільки вже хочуть подавати документи, щоб отримати це громадянство. Я дуже цього хочу. Моя дочка народилася в Україні. Тобто, ми всі не можемо дочекатись", – сказала вона.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада 243 голосами "за" в цілому ухвалила президентський законопроєкт №11469 про введення в Україні інституту множинного громадянства.