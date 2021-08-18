Множинні травми від осколків: під обстріл бойовиків потрапила мирна жителька

Окупанти продовжують зривати режим тиші, обстрілюючи не лише українських військових, але й цивільне населення. 17 серпня ворог поранив місцеву жінку із Золотого-4. Її госпіталізували до лікарні.

Як розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, наразі постраждала перебуває в лікарні в Лисичанську.

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Він зауважив, що останнім часом мирні жителі та їх помешкання страждають від бойовиків все частіше.

Навіть не уявляю, як в такій небезпеці за 2 тижні нашим дітям йти до школи?! В яких умовах небезпеки їм доведеться навчатися,

– наголосив Гайдай.

Що відомо про постраждалу жінку

Окупанти відкрили вогонь ввечері 17 серпня. Жителька 1973 року народження, що мешкає у Золотому-4, проживає на вулиці Перша Вільна. Вона отримала:

мінно-вибухову травму,

множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи.

Ворог стріляв зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території. Проросійські бойовики застосували міномети та протитанкові гранатомети.

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Також вогнепальне поранення отримав наш військовослужбовець внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в Причепилівці, якого госпіталізували до шпиталю в Сєвєродонецьку.

Збройні формування Росії 11 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили у бік:

Причепилівки,

Водяного,

Пісків,

Новолуганського,

Золотого-4.

Обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів.