Мобілізація з 18 років: чи буде зниження призовного віку вже у липні

Воєнний стан в Україні продовжили до 6 серпня. Наразі загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані, яким від 25 до 60 років.

Якою буде мобілізація в липні й чи можливе зниження призовного віку, – повідомляє 24 Канал.

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Мобілізація у липні: чи знизять призовний вік до 18 років

Згідно з чинним законодавством, призов чоловіків віком від 18 до 25 років заборонений. Виняток – ті, хто пройшов базову військову підготовку або службу.

Наразі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку до 18 – 20 років обговорюються на рівні депутатів. Втім, профільним комітетом Верховної Ради вони не були ухвалені. Про це розповів народний депутат Роман Костенко.

Офіційно зміни щодо призову 18-річних не передбачені. Наразі мобілізовують чоловіків від 25 до 60 років.

Громадяни молодшого віку можуть вступити на військову службу виключно добровільно. Зокрема, уклавши контракт або з власної ініціативи пройшовши базову військову підготовку.

До речі, контрактна служба для молоді 18 – 24 років існує у форматі спеціальної програми. Вона передбачає строк служби від одного року, високу щомісячну зарплату (до 120 тисяч гривень), разові виплати, безвідсоткову іпотеку, а також компенсацію за оренду житла й інші пільги.

У межах цієї програми створили кілька нових бригад, до яких скеровують винятково контрактників. Перед зарахуванням до бойових частин усі добровольці близько 3 місяців проходять обов'язкову базову підготовку.

До речі, з 1 вересня 2025 року в Україні вводять систему обов'язкової базової військової підготовки для юнаків 18 – 25 років. Триватиме до 3 місяців у період воєнного стану й до 5 – у мирний час.

Така підготовка стане частиною навчального процесу у вищих навчальних закладах. Після її проходження молоді чоловіки автоматично стають на військовий облік у ТЦК.

Тож у липні 2025 року громадяни від 18 до 24 років не підлягають обов'язковій мобілізації, але можуть стати на захист Батьківщини добровільно.