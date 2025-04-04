Кого можуть мобілізувати з 18 років: у Міноборони дали відповідь

В Україні під час дії воєнного стану можуть мобілізувати військовозобов'язаних осіб від 18 до 60 років. Втім, не всі громадяни стають військовозобов'язаними з 18 років, більшість отримує цей статус з 25 років.

У Міноборони пояснили, що мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими, передає 24 Канал.

Дивіться також Кабмін погодив законопроєкт, який змінює правила відстрочки для студентів і педагогів

Кого можуть мобілізувати з 18 років

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:

офіцери запасу;

особи, які пройшли строкову військову службу;

Крім того, у віці 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби.

Зверніть увагу! Кабмін поширив проєкт "Контракт 18 – 24" на Національну гвардію та Державну прикордонну службу, а також спростив процедуру підписання контракту. Проєкт гарантує одноразову виплату в 1 мільйон гривень, "нульову" іпотеку, безкоштовне навчання, медзабезпечення, виїзд за кордон після року служби та звільнення від мобілізації на 12 місяців після контракту.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.