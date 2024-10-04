У травні 2024 року в Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. На тлі великого браку людей на фронті у парламенті тривають дискусії щодо ще більшого зниження мобілізаційного віку.

Про це розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Укрінформ.

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Такого немає у всьому світі

За слова Костенка, Комітет з нацбезпеки ще не розглядав питання повторного зниження призовного віку, але між нардепами такі дискусії ведуться. Йдеться про те, аби мобілізовувати чоловіків з 18 – 20 років.

Чиновник зазначив, що по всьому світу немає такого, аби військовозобов’язані особи з 18 років не призивалися до армії. Він розповів, що його колеги з Конгресу США здивовані, що в умовах браку людей для захисту держави, в Україні чоловіки до 25 років не підлягають мобілізацїі.

Сам Костенко вважає, що призовний вік має стартувати принаймні з 20 років. Зараз, каже нардеп, не вистачає саме таких молодих людей.

Також секретар профільного Комітету висловив подив, що відповідно до законодавства України можна балотуватися у депутати з 21 року, а воювати лише з 25.

До слова, Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою.