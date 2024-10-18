Умєров відповів на чутки про тиск США щодо мобілізації з 18 років

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував інформацію про нібито тиск США на Київ щодо зміни віку мобілізації. Він пояснив, як Україна веде діалог з партнерами на цю тему.

Рустем Умєров спростував чутки про те, що США тиснуть на Україну з прийняттям рішення зменшити нижню вікову планку мобілізації, передає 24 Канал.

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Що Умєров сказав про зниження мобілізаційного віку

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що питання мобілізації зараз не є предметом дискусій.

Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон, в якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як стає військовозобов'язаною, як тренується, як виходить із периметру,

– підкреслив міністр.

Умєров прокоментував чутки про тиск США зменшити мобілізаційний вік до 18 років: дивіться відео

Умєров зазначив, що іноді виникають розмови з партнерами, які прагнуть зрозуміти, чому в нас не мобілізують людей віком від 18 до 25 років. Україна їм відповідає.

Нагадаємо, питання зниження мобілізаційного віку до 18 років дійсно порушувалося на зустрічах з американськими політиками, однак офіційного запиту від США не було. Про це заявляв заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Раніше у Верховній Раді коментували це питання та зазначали, що законодавчі зміни щодо зниження призовного віку зараз не передбачаються.