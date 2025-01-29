Якою буде фінансова винагорода для 18 – 25-річних контрактників: у Раді відповіли

Держава прагне залучити до війська більше молодих людей. Задля розробляється реформа призову 18 – 25 річних хлопців, в основі якої буде добровільний контракт і стимули, зокрема фінансові.

Нардеп, член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський підкреслив, що ініціатива Офісу президента не є підготовкою до загальної мобілізації юнаків, передає 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Наскільки збільшать виплати контрактникам молодшим за 25 років

Веніславський заявив, що суттєве збільшення грошового забезпечення як стимул залучення до війська – це лише один із можливих варіантів. У Росії він працює досить ефективно. Окупанти за підписання контрактів отримують небачені для більшості населення кошти.

Якими можуть бути підвищені виплати для української молоді Веніславський сказати точно не може. Нардеп підкреслив, що наразі середній рівень забезпечення наших військовослужбовців відповідає показникам в інших країнах світу. Грошові виплати тим, хто воюює на передовій, за словами чиновника, дуже суттєві.

Водночас нардеп припускає, що ініцітива Офісу президента не передбачатиме постійні підвищені грошові виплати. На його думку, 18 – 25-річних контрактникам виплачуватимуть якусь одноразову суму при укладенні контракту, а далі на службі вони отримуватимуть загальне грошове забезпечення, як і інші військовослужбовці ЗСУ.

Веніславський уточнив, що наразі законопроєкту щодо стимулів для заохочення молоді до ЗСУ немає. Тим часом у Зеленського кажуть, що розробка плану реформи призову молоді перебуває на завершальній стадії.