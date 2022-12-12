Понад 3000 на день та додаткові виплати: яке грошове забезпечення отримують військові

В Україні щонайменше до лютого 2023 року триватиме загальна мобілізація. Усіх, хто зі зброєю в руках захищає нашу країну, держава забезпечує зарплатою, яка складається з двох частин.

Про те, на яку зарплату можуть претендувати військові – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Яку зарплату отримують українські військові

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що, виплати, які отримують українські захисники, складаються з двох частин, а саме з:

щомісячного грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років тощо;

грошової винагороди, яка встановлена за ініціативою президента на період дії в країні воєнного стану.

Він пояснив, що бійці, які перебувають у найгарячіших точках фронту, отримують 100 тисяч гривень. Тоді як військовослужбовці, які участі в активних бойових діях не беруть, мають зарплату 30 тисяч гривень.

"Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць або приблизно 3000 гривень на день", – наголосив він.

Визначення кількості днів, які військовий безпосередньо провів у бою, виконував бойові завдання, відбувається на підставі бойових наказів і розпоряджень, що видаються військовим командуванням різних структур Сил оборони.

Хто отримує додаткові гроші

В Україні додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці:

ЗСУ,

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки,

Головного управління розвідки Міністерства оборони,

Нацгвардії,

Державної прикордонної служби,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,

Державної спеціальної служби транспорту,

Управління державної охорони, особи рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,

поліцейські.

Мобілізація в Україні: головне

Президент Володимир Зеленський продовжив термін дії загальної мобілізації в Україні щонайменше до лютого 2022 року. Водночас мобілізувати можуть не кожного українця, адже є низка винятків. Зокрема, мовиться про чоловіків, яким вже виповнилося 60 років.

Також чоловіки можуть отримати відстрочку у таких випадках: