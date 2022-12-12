Понад 3000 на день та додаткові виплати: яке грошове забезпечення отримують військові

12 грудня 2022, 09:39
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В Україні щонайменше до лютого 2023 року триватиме загальна мобілізація. Усіх, хто зі зброєю в руках захищає нашу країну, держава забезпечує зарплатою, яка складається з двох частин.

Про те, на яку зарплату можуть претендувати військові – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Яку зарплату отримують українські військові

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що, виплати, які отримують українські захисники, складаються з двох частин, а саме з:

  • щомісячного грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років тощо;
  • грошової винагороди, яка встановлена за ініціативою президента на період дії в країні воєнного стану.

Він пояснив, що бійці, які перебувають у найгарячіших точках фронту, отримують 100 тисяч гривень. Тоді як військовослужбовці, які участі в активних бойових діях не беруть, мають зарплату 30 тисяч гривень.

"Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць або приблизно 3000 гривень на день", – наголосив він.

Визначення кількості днів, які військовий безпосередньо провів у бою, виконував бойові завдання, відбувається на підставі бойових наказів і розпоряджень, що видаються військовим командуванням різних структур Сил оборони.

Хто отримує додаткові гроші

В Україні додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці:

  • ЗСУ,
  • Служби безпеки України,
  • Служби зовнішньої розвідки,
  • Головного управління розвідки Міністерства оборони,
  • Нацгвардії,
  • Державної прикордонної служби,
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
  • Державної спеціальної служби транспорту,
  • Управління державної охорони, особи рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,
  • поліцейські.

Мобілізація в Україні: головне

Президент Володимир Зеленський продовжив термін дії загальної мобілізації в Україні щонайменше до лютого 2022 року. Водночас мобілізувати можуть не кожного українця, адже є низка винятків. Зокрема, мовиться про чоловіків, яким вже виповнилося 60 років. 

Також чоловіки можуть отримати відстрочку у таких випадках:

  • за сімейними обставинами;
  • за станом здоров'я;
  • для здобуття освіти або продовження професійної діяльності.
Автор: Альона Захарова