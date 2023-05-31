Чи можуть вручити повістку військовозобов'язаному за кордоном

В Україні все ще триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Під час неї військовозобов'язані можуть отримати повістки. Та чи роздають їх за кордоном?

Допоміг пролити світло на це питання 24 Каналу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. У матеріалі він розповів, чи можуть вручати повістки, якщо ви перебуваєте за кордоном.

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Чи видаватимуть повістки дипустанови

Навколо цього питання витало багато чуток. Воно й не дивно, адже 30 грудня 2022 року уряд затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Зокрема мовилося про військовозобов'язаних, котрі перебувають за кордоном.

Через це дипломатичні установи України мають цілу низку обов'язків. Мовиться про:

інформування громадян призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяння повернення військовозобов'язаних та резервістів до України в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомлення у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідним РТЦ та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

також вони ведуть військового облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном,

– зазначив Юрчак.

За його словами, дипломатичні установи зобов'язані лише вести облік військовозобов'язаних і займатися інформуванням про це відповідних органів в Україні. Тож, якщо ви перебуваєте за кордоном, нововведення не стануть причиною того, що у дипвідомстві вам вручать повістку.

Нововведення поширюють географію вручення повісток всередині України. І не поширюються на дипломатичні установи нашої держави за її межами.