Правила вручення повісток: де та як військовозобов'язані можуть отримати виклики до ТЦК

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 6 серпня 2025 року. У цей період повістки військовозобов'язаним українцям можуть видавати фактично в будь-якому місці.

Що варто знати про процес мобілізації та вручення повісток у 2025 році – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як за правилами вручають повістки

Повістки резервістам та військовозобов'язаним в Україні можуть вручати в будь-який час доби – за місцем проживання чи роботи, у навчальних закладах, у громадських місцях, на блокпостах і на пунктах пропуску через державний кордон.

Відповідні норми закріплені у постанові Кабміну №560, яка регулює порядок призову під час мобілізації в особливий період.

Оповіщення резервістів та військовозобов'язаних за місцем проживання або задекларованою адресою може здійснюватися кількома способами. Повістки вручають представники дільниць оповіщення, ТЦК, місцевих держадміністрацій, виконавчих органів місцевих рад, а також спеціальні групи оповіщення, до складу яких можуть входити поліцейські, керівники багатоквартирних будинків чи об'єднань співвласників.

За місцем роботи чи навчання повістки можуть вручати представники підприємств, установ, навчальних закладів, а також представники ТЦК, місцевих адміністрацій та груп оповіщення, до складу яких також можуть залучатися поліцейські.

У громадських місцях, будівлях, спорудах, місцях масового скупчення людей, на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон повістки можуть вручати представники ТЦК, а також спеціальні групи оповіщення, до складу яких входять представники місцевих адміністрацій, ТЦК та поліцейські.

Важливо! Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація за допомогою технічних засобів, яку проводить представник ТЦК або поліцейський.

У разі відмови резервіста чи військовозобов'язаного отримати повістку, уповноважений представник складає акт про відмову, який підписують щонайменше два члени групи оповіщення. Після цього акт оголошується громадянину.

Якщо громадянин відмовляється отримати повістку, поліцейський із групи оповіщення здійснює його адміністративне затримання та доставляє до районного (міського) ТЦК.