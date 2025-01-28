Мобілізація в Україні у 2025 році: хто має право на відстрочку

Згідно з українським законодавством, не всі громадяни підлягають мобілізації під час воєнного стану. У 2025 році визначено кілька категорій осіб, які мають право на відстрочку або повне звільнення.

Про це повідомляє 24 Канал. В Україні триває загальна мобілізація продовжена до 7 лютого 2025 року.

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Особи, які не підлягають мобілізації

Молодь віком від 18 до 25 років

Ця категорія не підлягає мобілізації, за винятком:

осіб, які завершили навчання на військовій кафедрі;

тих, хто проходив строкову службу або добровільно пішов служити;

громадян із фізичними чи медичними обмеженнями.

Особи старше 60 років

Чоловіки, які досягли 60-річного віку, вважаються непридатними до військової служби.

Військовозобов’язані віком від 25 до 60 років

До цієї категорії належать особи, придатні до служби, які не мають права на відстрочку. Винятки можливі для:

працівників критично важливих підприємств;

осіб із відстрочкою через стан здоров’я чи сімейні обставини.

Хто має право на відстрочку

Працівники критичних підприємств

Це співробітники підприємств, що забезпечують:

виготовлення та ремонт військової техніки;

роботу енергетичних, транспортних і зв’язкових компаній;

виробництво продуктів харчування та медичного обладнання.

Працівники державних органів

Відстрочка надається:

керівникам державних органів категорій А та Б;

прокурорам, суддям, поліцейським;

дипломатам і представникам міжнародних організацій.

Особи з сімейними обставинами

Звільнення від мобілізації отримують:

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

єдині опікуни дітей;

ті, хто доглядає за непрацездатними родичами чи особами з інвалідністю.

Особи з інвалідністю

Громадяни з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним до служби за медичними показниками, звільняються від мобілізації.

Студенти та науковці

До цієї категорії належать:

студенти денної форми навчання;

викладачі та науковці, які займаються дослідженнями.

Як отримати відстрочку

Рішення про відстрочку ухвалюється на підставі документів, які підтверджують статус особи. Нововведення у законодавстві передбачають, що бронювання працівників тепер централізовано здійснює Міністерство оборони України.

Це дозволяє ефективніше управляти мобілізаційними процесами та підтримувати життєво важливі функції держави під час війни.