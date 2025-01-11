Чи можуть мобілізувати чоловіків, що пережили інсульт

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Проте чоловіки, що мають хвороби кровоносної системи можуть бути визнаними непридатними до служби.

Зокрема, це стосується осіб, які перенесли інсульт чи мають порушення мозкового кровообігу. Про це повідомляє 24 Канал.

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З якими хворобами чоловіка можуть звільнити від мобілізації

Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, мобілізації не підлягають чоловіки з такими хворобами:

цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій (інсульт, інфаркт, тромбоз);

хвороби артерій, що ускладнюють кровообіг (атеросклероз, стеноз, емболія);

патології вен та лімфатичних вузлів із серйозними порушеннями функцій (варикоз, тромбофлебіт);

серцева недостатність 2-Б та 3-ї стадії;

гіпертонія 3-ї стадії з ураженнями органів-мішеней.

Зазначимо, що для того аби звільнитися від мобілізації потрібно пройти військово-лікарську комісію та мати документальне підтвердження хвороби.

Нагадаємо, що мобілізації також не підлягають військовозобов'язані, що мають бронювання, люди з інвалідністю та особи, що зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи одним з батьків.